Hello Festival boekt Paul Carrack en Midge Ure

Het Hello Festival in Emmen, voormalig Retropop, heeft de Britse singer-songwriters Paul Carrack en Midge Ure gestrikt voor komend jaar. Ze treden allebei op zondag 9 juni op. Paul Carrack was in 2011 ook al eens in Emmen.

Paul Carrack is als solo-artiest bekend van hits alsen. Maar hij speelde en zong ook in verschillende groepen en werkte met een groot aantal artiesten. Hij geldt als een groot songwriter met een stemgeluid dat erg herkenbaar is, terwijl hij nog wel anoniem over straat kan. Carrack zong onder meer de leadvocals invan Squeeze envan Mike and the Mechanics.Ultravox was de band waarmee Midge Ure als zanger groot werd. Hungeldt als een klassieker. Later ging hij solo verder en had nog een hit met. MIdge Ure was ook samen met Bob Geldof initiatiefnemer voor het Band Aid project, ze schreven samen het KerstnummerEerder werd al bekend dat in 2019 ook Lenny Kravitz, Golden Earring en Daniël Lohues naar het festival komen. Het Hello Festival is 8 en 9 juni.Het vroegere Retropop maakte onlangs bekend dat de naam wordt gewijzigd in Hello Festival. De historie van het jaarlijkse festival gaat terug naar 2002, toen waren er nog optredens onder de naam Back to the 80's/70's. De naam Retropop werd vanaf 2010 gebruikt, maar de organisatie wilde daarvan af. Bands willen liever niet spelen op een festival dat in de naam uitdraagt dat het muziek van vroeger is.