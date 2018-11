Deel dit artikel:













Motorcrosser Rick Folkers wil de nieuwe Jannes worden Motorcrosser Rick Folkers wil de nieuwe Jannes worden (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

MOTORCROSS - Rick Folkers (23) uit Emmer-Compascuum was vastbesloten de wereld te veroveren als motorcrosser. Twee jaar geleden reed hij op het TT Circuit van Assen nog een wedstrijd om de wereldtitel. Maar nu heeft hij z'n leven volledig omgegooid. Als zanger van het levenslied heeft hij inmiddels twee singles uitgebracht met Jannes als zijn grote voorbeeld.

Geschreven door Karin Mulder

"Zijn muziekstijl spreekt me aan en het is een hele nuchtere man. Hij stelt een boer gelijk aan een koning en dat maakt hem toch wel één van de grootste artiesten van Nederland", licht Folkers toe.



Romana

Als klap op de vuurpijl is de jonge Drent sinds de jaarwisseling ook de vriend van zangeres Romana. Ze treden soms ook samen op. De Friezin kreeg landelijke bekendheid nadat een grote fan van haar, Rinus, een nummer over haar schreef. 'Toeter, toeter, toeter met Romana op de scooter' werd razend populair op social media. "Op zich vind ik het wel heel leuk. Het gebeurt natuurlijk niet vaak dat er een liedje over je gemaakt wordt. En het is wel een hele grote YouTube-hit geworden", aldus Romana.



Met live-band in Atlastheater

Het duo treedt inmiddels door het hele land op. Soms samen, soms apart. Motorcrossen doet Folkers alleen nog als hobby. "Ik word toch geen wereldkampioen meer. En ik heb niet de motivatie om er veertig uur in de week voor te gaan leven." Hij heeft tegenwoordig hele andere dromen. "Ik zou binnen vijf jaar wel met een live band in het Atlas Theater willen staan", besluit de volkszanger uit Emmer-Compascuum.