Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

De werkweek is weer om: het is weekend! Een weekend waar heel veel kinderen lange tijd naar uit hebben gekeken, want Sint is zaterdag weer in het land! We hebben de leukste activiteiten van dit weekend op een rijtje gezet.

Sinterklaas komt aan op veel verschillende plekken in Drenthe. Wil je weten waar? Klik dan hier Bluesliefhebbers kunnen dit weekend hun lol op in Hoogeveen. In de Tamboer vindt Bluesfestival Hoogeveen plaats. Onder anderen Joe Louis Walker, Dana Fuchs en Wille and the Bandits zijn daar te zien en te beluisteren.In Nijeveen is de dorpsfilm 'Vandaag is morgen verleden tijd' te zien. Dit voorjaar was de film ook al te zien. Na veel reacties heeft de Historische Vereniging besloten om de film nogmaals te vertonen. Er zijn zaterdag twee voorstellingen in Dorpshuis de Schalie. Die beginnen om om 15.00 uur en om 20.00 uur.In het Drents Museum vindt de halve finale van Art Rocks plaats. Acht muziekacts hebben een lied gemaakt bij een kunstwerk dat in het Drents Museum hangt. Zaterdagmiddag spelen de artiesten hun nummer naast het kunstwerk. Museumbezoekers kunnen stemmen op hun favoriete artiest. De artiesten kunnen daarmee een finaleplaats veroveren.Te veel pepernoten gegeten? Zondag kun je die extra calorieën er weer aflopen bij de Baggelhuizercross. De cross start om 10.30 uur bij het Paviljoen. Deelnemers kunnen kiezen voor een rondje van 2, 4 of 6 kilometer.Zondagmiddag vindt in Zuidwolde voor de eerste keer het Huiskamerfestival plaats. Bezoekers lopen van huis naar huis om te kunnen genieten van muzikaal talent. Het festival begint om 13.00 uur en is gratis toegankelijk.