Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Europees handbal is belangrijk om nieuwe spelers aan te trekken' Europees handbal is belangrijk om spelers aan te trekken (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

HANDBAL - De handbalmannen van Hurry-Up uit Zwartemeer staan morgenavond in de derde ronde van de Challenge Cup tegenover Madeira. Het is de nummer vier van Portugal. Ondanks dat Europees handbal veel geld kost, onderstreept Hurry-Up-trainer Manuel Kremer het belang van het internationale avontuur.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik denk dat de spelers daar absoluut sterker van kunnen worden. En het helpt ook bij het onderhandelen als we spelers hierheen willen halen. Het is toch een podium waarop de jongens graag willen acteren", zegt Kremer.



Thuis sterker dan uit

Het wordt voor de mannen van Hurry-Up een lastige opgave. Maar Kremer ziet wel kansen voor zijn ploeg. "Twee jaar geleden speelden we nog thuis tegen Sporting Lissabon. Toen hebben we ook maar met twee of drie goals verschil verloren. En thuis zijn wij een stuk sterker dan uit. En als onze supporters er in Sporthal Angelslo achter gaan staan, denk ik dat wij tot een goed resultaat kunnen komen".



Groot, sterk en stug

De mannen van Hurry-Up zullen het tempo hoog moeten houden. Want Madeira moet het vooral van kracht en massa hebben. "Het zijn grote, sterke jongens die over het algemeen wat ouder zijn dan wij. Ze zijn wat stugger en spelen niet heel erg snel. Ze handballen meer uit stand, maar dat compenseren ze weer met kracht en individuele kwaliteiten", zegt Tim Remer. Samen met Kremer zwaait hij dit seizoen de scepter in Zwartemeer.



Comeback Remer?

Remer, die in februari de kruisband van z'n linkerknie afscheurde, wil graag z'n comeback tussen de lijnen maken bij Hurry-Up. Maar voorlopig is dat nog niet aan de orde. "Ik ben ongeveer een maand geleden weer geopereerd aan m'n knie. Mijn meniscus is eruit gehaald en mijn kruisband is schoon gemaakt, daar zat littekenweefsel op. Dus het gaat nog wel even duren", laat hij weten.



Live op TV Drenthe

Het Europese duel tussen Hurry-Up en Madeira wordt morgenavond live uitgezonden op TV Drenthe. De wedstrijd begint om 18.30 uur. Het commentaar wordt verzorgd door Stijn Steenhuis.