Noordelijke landbouw krijgt 10 miljoen voor duurzamer werken

Het Noorden krijgt 10 miljoen euro van het kabinet voor de ontwikkeling van duurzame, natuurvriendelijker landbouw. Dat heeft het kabinet bekend gemaakt.

Drenthe, Groningen en Friesland willen inzetten op een economisch sterke landbouw die in evenwicht is met haar omgeving. Dit moet vanuit het besef dat structurele verandering noodzakelijk is om de sector op de lange termijn gezond, levensvatbaar, concurrerend en rendabel te laten zijn en natuur te behouden. De provincies willen zelfs koploper worden.Het heet een regiodeal omdat het kabinet geld geeft op voorwaarde dat de regio eenzelfde bedrag bijlegt. Er was om 15 miljoen gevraagd zodat het 30 miljoen zou worden, het kabinet geeft 10 waardoor het nu 20 miljoen geworden is. Vandaag werd bekend welke regio's geld krijgen vanuit Den Haag.De noordelijke plannen passen goed in de koers die minister Schouten van Landbouw in september bekend maakte. De landbouw in ons land gaat vooral ten koste van natuur. Schouten wil een omschakeling naar landbouw die genoeg voedsel produceert èn positief bijdraagt aan natuur, landschap en klimaat. Zo moet er een kringloop ontstaan.Het Noorden hoopt ideeën te ontwikkelen die straks een internationaal voorbeeld kunnen zijn. Landbouw, natuur en landschap moeten in balans zijn.Er lopen al verschillende initiatieven in Noord-Nederland. Zo heeft Drenthe een consulent duurzame landbouw die melkveehouders ondersteunt bij duurzaamheidsinitiatieven. Ook zijn er collectieven en gebiedscoöperaties die al langer actief zijn op het gebied van duurzaamheid en (agrarisch) natuurbeheer.Melkveehouder Peter Oosterhof in Roderwolde is al heel ver in het doorvoeren van duurzaamheid. In zijn weilanden staan vele bloemen en kruiden die op een natuurlijke manier voedsel opleveren voor zijn koeien en waardoor het land ook niet met kunstmest voedingrijker hoeft te worden gemaakt.