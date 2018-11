Deel dit artikel:













Arab Film Festival Assen: 'Mooie manier om contact te maken' Logo van het Arabisch Filmfestival op het scherm van De Nieuwe Kolk (fotobewerking; RTV Drenthe)

Vijf films gemaakt door filmmakers uit het Midden-Oosten. Dat is het Arab Film Festival on Tour. Het festival in De Nieuwe Kolk in Assen begint vanavond met de uitverkochte openingsfilm 'Looking for Oum Kulthum'.

Geschreven door Jeroen Willems

Het Arab Film Festival wordt al een aantal jaren zeer succesvol georganiseerd in Rotterdam. De organisatie wilde graag een groter bereik en zocht een plek buiten de randstad om een satelliet-festival te organiseren. Ze kwamen uit bij Assenaar Willem Vugteveen, die voor verschillende projecten regelmatig in het Midden-Oosten is te vinden.



Verbinding met de maatschappij

"Ik vond het gelijk een goed idee. Ze maken daar prachtige films", zegt een trotse Vugteveen. "We hebben hier straks 250 mensen in de zaal zitten. Ik denk dat de helft van de Arabische gemeenschap in het Noorden is en de andere helft Assenaren. Het is heel mooi om op deze manier met elkaar in contact te komen."



Bioscoop De Nieuwe Kolk was gelijk enthousiast. "We willen ook laten zien dat de bioscoop niet alleen een plek is waar geld verdiend moet worden. We zoeken ook de verbinding met de maatschappij en daar hoort de Arabische gemeenschap natuurlijk ook bij. Dus die willen we ook bereiken. Het liefst in heel Noord-Nederland", aldus Remon Koster van De Nieuwe Kolk.



Wisselcommunicatie

Een van de bezoekers van het festival is Amer Alwasity uit Assen. De filmregisseur uit Irak kwam 22 jaar geleden naar Nederland. "Ik vind dit Arabische filmfestival een soort van wisselcommunicatie tussen de landen en de mensen hier. Dat dit gebeurt in Nederland is positief", aldus Alwasity.



Ontroerende films

Op vrijdag wordt alleen de film 'Looking for Oum Kulthum' gedraaid. De film vertelt het verhaal over de belangrijkste artiest in de 20e eeuw in de Arabische wereld, Oum Kulthum, tegenover het persoonlijke levensverhaal van de Iraanse filmmaker Shirin Neshat.



Op zaterdag worden er vijf films vertoond. Organisator Willem Vugteveen tipt 'Sheikh Jackson' over een jonge imam die in een geloofscrisis raakt na het overlijden van zanger Michael Jackson. "Mensen zeggen soms, die Arabische films zijn altijd zo triest, maar daar is bij deze films echt geen sprake van. Het zijn geen documentaires. Het zijn hele mooie, professionele en ontroerende films", aldus Vugteveen.