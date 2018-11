Snel duidelijkheid over vervolging moordbroer voor granaatincident

Het militair hof in Arnhem besluit over zes weken of moordbroer Admilson R. zich voor de rechter moet verantwoorden voor een incident met een handgranaat in Afghanistan.

Oud-militair Admilson R. uit Hoogeveen zit samen met zijn jongere broertje Marcos in de gevangenis, vanwege drie moorden in Drenthe. Het gerechtshof veroordeelde beide mannen tot levenslang voor het doden van Berend Smit uit Dwingeloo en het echtpaar Veenendaal uit Exloo.Admilson was in 2010 als militair op uitzending naar Afghanistan toen in een Nederlands legervoertuig een handgranaat ontplofte. De zogenaamde Bushmaster raakte daarbij zwaar beschadigd.Het explosief ging af toen Admilson R. en zijn dienstmakker Erik Groenendijk zochten naar een iPod. Groenendijk kon het pantservoertuig net op tijd ontvluchtten.Defensie hield na een onderzoek beide mannen verantwoordelijk voor het incident, maar volgens Groenendijk is Admilson alleen verantwoordelijk.Groenendijk begon samen met zijn advocaat Sébas Diekstra een procedure bij het militair gerechtshof. Admilson zou tegen zijn broertje bekend hebben dat hij de granaat liet afgaan. Later trok hij die bekentenis weer in. De moordbroers weigerden ook te praten met de rechters van het hof.Advocaat Sébas Diekstra ziet toch genoeg redenen om Admilson alsnog voor de rechter te krijgen: "Of de granaat is gegooid, gerold of geplaatst kan niet worden vastgesteld. Wat wel kan worden vastgesteld is dat er een granaat tot ontploffing is gebracht door iemand. Daarbij is er nu sprake van een bekentenis."