Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











SportDrenthe bestaat vijftig jaar en viert feest Van apenkooien tot aan seniorenvoetbal, iedereen kan meedoen vandaag in Assen (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Een verjaardagsfeestje voor de hele provincie. Jong en oud is welkom in Assen om het feestje mee te vieren. Terwijl de jeugd aan het apenkooien is kunnen de ouderen meedoen aan seniorenvoetbal. Ook zijn er verschillende workshops. Want iedereen mag weten wat Sport Drenthe in 50 jaar betekend heeft.

Geschreven door Ineke Kemper

"Wij hebben vooral heel veel mensen aan het bewegen gekregen", vertelt directeur Hans de Lang van SportDrenthe. Hij neemt vanmiddag dankbaar de felicitaties in ontvangst. Het hele jaar wordt er trouwens feestgevierd. "We hebben vijftig activiteiten die allemaal ook iets met vijftig te maken hebben." Zo worden mensen die al vijftig jaar vrijwilliger zijn bij een sportclub in het zonnetje gezet.



Vijftig jaar vrijwilliger

Twee van hen zijn Willem en Tea uit Zuidlaren. Vijftig jaar geleden hebben ze korfbalvereniging Ritola opgericht. "Wij hadden altijd gekorfbald en toen we hier kwamen wonen was er geen club. Toen hebben we die zelf maar opgericht", vertelt Tea Tuinman. En vijftig jaar later is het echtpaar nog steeds actief voor de club. "Bijvoorbeeld bij de sinaasappelactie."



Ook zitten ze bij elke wedstrijd op de tribune om hun club aan te moedigen. Maar niet gezellig naast elkaar. "Nee, dat is maar beter van niet", zegt Tea lachend. "En ik kan ook beter alleen zitten als het wat spannend wordt. Ik zit lekker op de tribune en Willem op de bank."



Huldiging

Het echtpaar Tuinman wordt vanmiddag gehuldigd tijdens het verjaardagsfeestje in Assen. "Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor alle sporten", aldus directeur de Lang.



Ondanks dat Sport Drenthe al vijftig jaar is, gaan de medewerkers niet achter de geraniums zitten en gaan ze de komende jaren gewoon door.