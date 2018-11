Aa en Hunze en Borger-Odoorn willen minder windmolens

De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn willen dat er minder windmolens komen in het windpark in hun gebied. De minister moet zich houden aan de afspraken over het maximum toegezegde vermogen van 150 megawatt.

De initiatiefnemers van het windpark Drentse Monden en Oostermoer maakten onlangs hun keuze bekend voor turbines van het bedrijf Nordex met een vermogen van 3,9 megawatt. Als er 45 turbines komen met dit vermogen dan levert dat een totaal vermogen op van 175,5 megawatt.Volgens de burgemeesters en wethouders van de gemeenten staat dit haaks op de toezegging van de minister om niet meer dan 150 megawatt vermogen in het gebied te plaatsen. Beide colleges zien de keuze van de initiatiefnemers en het toestaan van dit type turbine op de 45 locaties als een 'hernieuwde schending van het vertrouwen van de bewoners'.De gemeenten vragen daarom in een brandbrief aan minister Wiebes en de provincie om minder windmolens te plaatsen.Volgens wethouder Co Lambert van de gemeente Aa en Hunze leidt het "niet nakomen van de bestuurlijke toezeggingen er toe dat het vertrouwen van onze inwoners in de politiek wederom een deuk oploopt. Genoeg reden voor beide colleges om een brandbrief te richten aan zowel minister als provincie om de toezegging van maximaal 150 megawatt na te leven.”In meer gemeenten wordt belangstellend gekeken naar de grotere productie van de turbines in de Veenkoloniën. Wakker Emmen ziet er aanleiding in om te vragen acht windmolens in die gemeente daarom te schrappen.Eerder trok de PvdA in de Staten en de Tweede Kamer al aan de bel over het schenden van de afspraak.