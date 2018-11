Deel dit artikel:













FC Emmen wil bindende factor zijn in het bedrijfsleven rondom Emmen Sinds de club is gepromoveerd is FC Emmen interessant voor het bedrijfsleven (foto: archief RTV Drenthe)

FC Emmen wil een grotere rol spelen in het bedrijfsleven rondom Emmen. De club wil een bindende factor worden waar ondernemers elkaar ontmoeten en zaken doen. Algemeen directeur Wim Beekman zei dat tijdens de verkiezing van de Drentse onderneming van het Jaar in Emmen gisteravond.

Sinds de club is gepromoveerd naar de eredivisie is FC Emmen voor het bedrijfsleven een populaire plek geworden om te zijn. "In het verleden was dat wel eens anders", volgens Beekman. "Ik hoor bedrijven over FC Emmen praten. Dat gebeurde in het verleden niet spontaan."



Groeiend aantal sponsors

De Drentse club heeft het aantal sponsors de afgelopen jaren zien groeien. "In 2013 hadden we 100 bedrijven aan ons verbonden als sponsor. We hebben het hoofdgebouw opgeknapt, zzp'ers de mogelijkheid gegeven om zich aan te sluiten bij de businessclub. In 5 jaar hadden we 400 leden. Nu zitten we boven de 600." En dat zijn niet alleen sponsors uit de omgeving Emmen."



Meer dan 600 leden bij de businessclub

Dat FC Emmen nu in de eredivisie speelt, heeft ook aantrekkingskracht op landelijk opererende bedrijven. En daar wil de club meer gebruik van maken. "We willen als FC Emmen maar één ding met de businessclub. Dat is dat de ondernemers via FC Emmen zaken met elkaar gaan doen. Daarbij staat de kwaliteit voorop. Het is een driehoekje. Jij wilt met iemand zaken doen, FC Emmen komt er bij en stelt bedrijven aan elkaar voor, het eerste drankje is van de club en je gaat met elkaar praten."



Dat de businessclub groeit is ook van groot belang voor de gehele club. Sponsorgelden helpen de begroting te verhogen. "Je wil een jaarlijkse groei in je begroting van zo'n 20 procent. Je moet geld kunnen verdienen met de verkoop van spelers. Dan heb je een goeie basis. Straks moet zo'n 30 tot 35 procent van de begroting uit sponsoring komen." En dat kan volgens Beekman maar op één manier. "Je moet ze binden aan de club."