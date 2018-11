Ondernemen in Drenthe: Nieuwe bioscoop in Meppel krijgt relaxfauteuils

Gasten van de nieuwe bioscoop in Meppel kunnen straks vanuit een verstelbare stoel naar een film kijken. In Nederland zijn er twee bioscopen waar dat kan. De derde staat straks in Meppel volgens eigenaar Albert Jan Vos.

Vos vertelt er over in het programma Ondernemen in Drenthe. Albert Jan Vos heeft een verleden in bioscopen. In Meppel was hij eerdere eigenaar van bioscoop 't Swaantje. Maar de eigenaar van het pand wilde van de bioscoop af. Sindsdien is er geen filmzaal meer. En nu worden in het gebouw Keyserstroom in Meppel vier filmzalen gebouwd met 240 stoelen. Met speciale stoelen dus. Volgende week moeten de zalen klaar zijn.De stoelen zijn volgens Vos zogenaamde recliners. "Stel je voor dat je bij de tandarts in de stoel gaat zitten en deze gaat naar beneden. Dan komt het voetenbankje omhoog. Dat gaan we straks ook doen in de bioscoop in Meppel." Hoe lager in de zaal, hoe verder je de stoel kan laten zakken.Vos kwam de stoel tegen op een beurs over bioscopen in Barcelona. "Het is een stoel die eigenlijk voor de miljonairswereld is ontworpen. Mensen die thuis een bioscoop hebben, zetten tien van die stoelen neer. Grote luxe leren stoelen. Veel groter dan normaal in een bioscoop."Voor Mas Boom van Koninklijke Boom Uitgevers in Meppel breekt een nieuwe tijd aan. Boom heeft net afscheid genomen als directeur van het concern. Zijn broer John is nu de hoogste baas. "Ik vond de tijd rijp om het over te dragen. Na de verkoop van de krantentitels, is het bedrijf vooral een uitgeverij geworden. Ik heb ook 35 jaar aan het roer van het familiebedrijf gestaan."En nu is Boom weer baas over zijn eigen agenda. Maar leeg is de agenda allerminst. Boom bemoeit zich met de ontwikkeling van Meppel. Bovendien is hij kamerheer voor het koninklijk paar. Of er een nieuwe generatie Boom in het bedrijf komt? "Ik kan me voorstellen over een jaar of vijf tot tien dat de vraag wordt gesteld wat er gaat gebeuren. Dan zal moeten blijken of het zo is." Volgens Mas Boom is er geen verplichting voor de nieuwe generatie.Annigje Udinga is eigenaar van een reclamebureau in Meppel. Ze zoekt haar klanten vooral in de regio. Udinga is niet de enige in deze branche. Maar dat is geen probleem zegt ze. "Er is werk genoeg hier."Ondernemen in Drenthe is te zien na het regionale nieuws op TV Drenthe. En anders online: