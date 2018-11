Piet van Dijk voor Kerst niet terug in Aa en Hunze

Burgemeester Piet van Dijk van Aa en Hunze keert voor het eind van het jaar nog niet terug op zijn post, zoals het nu lijkt. Maar de burgemeester is wel aan de beterende hand.

Van Dijk was gisteren op het provinciehuis in Assen voor een gesprek met commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. Die wil verder niets over het onderhoud kwijt. "Hij is ziek, meer zeg ik niet." Ook de burgemeester zelf wil niets zeggen. "In dit proces is dat nu eenmaal de afspraak." Wel voelt hij zich sinds tijden weer stukken beter.Piet van Dijk zit sinds eind mei op medisch advies thuis. Als reden werden 'persoonlijke omstandigheden' aangevoerd waar verder niemand iets over kwijt wil. Het zou gaan om mentale problemen, die in de privésfeer liggen.Sinds 1 juli is Ton Baas aangesteld als waarnemend burgemeester in Aa en Hunze. Ook hij gaat verder niet in op vragen over de gezondheidssituatie van Piet van Dijk. "Laat hem rustig herstellen. Ik heb de tijd."De 55-jarige Van Dijk (VVD) ging vorig jaar september aan de slag als burgemeester in Aa en Hunze. Daarvoor was hij wethouder in de gemeente Opsterland voor de lokale partij Opsterlands Belang.