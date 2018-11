Hoger beroep zaak Sharleyne begint volgende maand

Bij het gerechtshof in Leeuwarden begint 21 december het hoger beroep tegen Heleen J. uit Hoogeveen. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. De Hoogeveense wordt verdacht van het doden van haar 8-jarige dochter Sharleyne Remouchamps, die in juni 2015 van flat De

Arend viel.De 38-jarige J. werd in juli door de rechtbank in Assen vrijgesproken. Het OM had tien jaar cel geëist voor doodslag en ging in hoger beroep Volgens het OM is er genoeg bewijs dat de Hoogeveense haar dochter heeft gewurgd en haar daarna van de tiende verdieping van de flat heeft gegooid. J. heeft dat altijd ontkend. De rechtbank sprak haar wegens gebrek aan bewijs vrij.Het gaat 21 december om een regiezitting. Het Openbaar Ministerie en J.’s advocaat Paul van Jaarsveld kunnen die ochtend onderzoekswensen indienen, zoals bijvoorbeeld het horen van getuigen. Of ze dat gaan doen, is nog niet duidelijk.Wanneer het hof de zaak inhoudelijk behandelt is ook nog niet bekend.