Sinterklaas woont in bijzonder kerstdorp in Eelde Rolinka Bouwmeester toont trots haar kerstdorp (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) Burgemeester Rolinka neemt een kijkje in haar kerstdorp (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

Stap de woonkamer van Rolinka Bouwmeester binnen en je waant je middenin een winterlandschap. Niet dat ze is vergeten de verwarming aan te zetten, maar de inwoonster van Eelde heeft een compleet kerstdorp gebouwd.

Op een grote tafel van zo'n drie bij twee meter staat het hele dorp uitgestald. Een kerkje, een molen, riviertjes, bomen, een marktje, een herberg, zelfs een skipiste en nog veel meer heeft Bouwmeester gebouwd. Het kostte haar zes weken.



Begonnen met het kerkje

"Het is een enorm project", vertelt ze. "Je begint met piepschuim, dat snijd en verf je en zo bouw je het dorp vanuit niets op. Ik heb al heel veel dingetjes verzameld bij tuincentra en uitgewisseld met hobbyisten. Zes jaar geleden begon ik met alleen het kerkje." Inmiddels vormt dat kerkje nog geen tiende van het geheel. Elk jaar komt er meer bij.



Het dorp is zo groot en gedetailleerd dat het lastig is om alles snel te bekijken. Buurtbewoners, vrienden en familie komen speciaal op visite om het dorp te bezoeken. Haar man vindt het allemaal prima. Hij moest immers de bouwvergunning afgeven. "Dat is een grapje in onze familie. Ik dien de aanvraag in en dan krijg ik een heuse uitgeschreven bouwvergunning. Dan kan ik aan de slag."



Sinterklaas in het kerstdorp

Dat het nog wel erg vroeg is voor Kerst snapt Bouwmeester ook wel. Daarom is Sinterklaas een van de tientallen inwoners van haar dorp. De Goedheiligman neemt een mooie plek in, maar wordt op 6 december vervangen door de kerstman.



In januari, als de feestdagen weer achter de rug zijn, breekt burgemeester Bouwmeester haar dorp weer af. "Alles gaat dan weer naar zolder. Dan ben ik er ook wel weer klaar mee, maar in mijn hoofd begin ik dan alweer te bedenken hoe ik het volgend jaar ga inrichten."