Moet Hello Festival in Emmen weer van naam veranderen? ​

Dat meldt de Telegraaf 4PM beweert de naam officieel geregistreerd te hebben. Volgens het bureau pleegt het vroegere Retropop inbreuk op het merken- en handelsnaamrecht. Daarom stuurt het Amsterdamse bureau het Drentse festival een brief waarin het bureau eist dat het Drentse festival binnen een week zijn naam verandert. Doen ze dit niet dan stapt 4PM naar de rechter.De organisatie van het Drentse Hello Festival laat weten de brief te hebben ontvangen, maar wil nog niet inhoudelijk reageren.Begin november maakte de organisatie van Retropop bekend dat het festival een nieuwe naam krijgt: Hello Festival. Het festival koos een nieuwe naam omdat veel bands niet blij waren met de term 'retro'. Dit zorgde er volgens de organisatoren voor dat het lastig was om acts te strikken.