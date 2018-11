Daniel Lohues komt met nieuw nummer over A28

Daniël Lohues lanceerde vandaag zijn nieuwe single, het nummer gaat over de A28 en staat op het album VLIER.

Op Facebook deelt Lohues een voorproefje van het nieuwe nummerLohues was in september van dit jaar met zijn album 'VLIER' genomineerd voor 'Meest Succesvolle Album' in de categorie Alternatief, maar greep naast de hoofdprijs.