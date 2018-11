Daniel Lohues lanceert single over A28

Daniël Lohues laat op zijn facebookpagina een stukje van zijn single A28 horen. 'A28 Nieuwe Single' schrijft de zanger bij het bericht.

Radio Drenthe draait het nummer dat op het album VLIER staat al langere tijd, maar vandaag lanceerde Lohues het nummer officieel.Reacties onder het bericht stromen binnen en zijn vooral positief. Veel mensen herkennen zich in het nummer. Zo schrijft Ageeth in een reactie: ''Prachtig nummer. A28 zo vaak gereden. Heel herkenbaar. Ik woonde in Rotterdam ging elk weekend naar Emmen onder het motto "ik heb een hart van staal en tuus is een magneet".Lohues was in september van dit jaar met zijn album 'VLIER' genomineerd voor 'Meest Succesvolle Album' in de categorie Alternatief, maar greep naast de hoofdprijs.