Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kjeld Nuis tweede op 1.500 meter in Japan Kjeld Nuis pakt zilver op de 1.500 meter in Japan (foto: EPA)

Denis Joeskov heeft tijdens de eerste wereldbeker schaatsen in het Japanse Obihiro een tikje uitgedeeld aan olympisch kampioen Kjeld Nuis uit Emmen. De 29-jarige Rus schreef met een baanrecord van 1.44,55 de 1.500 meter op zijn naam. Hij verwees Nuis naar de tweede plek (1.44,81).

"Ik baal hiervan'', liet Nuis weten. "Mijn rit was niet optimaal, maar ik kon wel blijven doorrijden tot het einde. Alleen was het niet hard genoeg.''



Nuis dook met zijn tijd ruim onder zijn baanrecord, dat hij in november 2014 in Japan reed (1.45,97). "Ik reed een seconde harder. Toen ik mijn tijd zag, dacht ik: dit zou hem wel eens kunnen zijn. Als je dat gevoel hebt tot de laatste rit en iemand duikt er nog onder, dan doet dat pijn.''



Grote rivaal

Joeskov won vorig seizoen vier wereldbekerraces op de 1.500 meter. De drievoudige wereldkampioen op de schaatsmijl mocht door de Russische dopingban echter niet meedoen aan de Winterspelen in februari in Zuid-Korea. Nuis profiteerde destijds in Gangneung dankbaar van de afwezigheid van zijn grote rivaal.



Nuis eindigde gisteren op de dertiende plek op de 500 meter. De overwinning ging naar de Noor Havard Lorentzen.