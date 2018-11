'Miljoeneninvestering in Groningen Airport Eelde onzeker'

De miljoeneninvestering in Groningen Airport Eelde is bij een definitieve breuk met vliegmaatschappij Nordica uit Estland hoogst onzeker. De Estse maatschappij zit in zwaar weer.

Dat stelt de Groningse gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) in Dagblad van het Noorden . Brouns vindt het behoud van de Nordica-lijnen met Kopenhagen en München buitengewoon belangrijk. Vanuit Groningen Airport Eelde vliegt de maatschappij dagelijks naar Denemarken en Duitsland. Hij meent dat de bodem onder 'Eelde' wordt weggeslagen als deze belangrijke 'hubs' verdwijnen."Je moet je afvragen of je op dit moment nog wel geld in de bouw van een nieuwe terminal moet steken als Nordica vertrekt en er minder reizigers gebruik maken van de regionale luchthaven. De lijnen naar Kopenhagen en München zijn ontzettend belangrijk. Ze bieden de mogelijkheid om vanuit het Noorden via deze ‘hubs’ de hele wereld te bereizen", aldus Brouns in de krant.Gedeputeerde Cees Bijl wil, in tegenstelling tot zijn collega Brouns, niet op de zaken vooruit lopen. "Er zijn nog gesprekken gaande met Nordica en de uitkomsten daarvan wachten wij af."Volgens reismedia heeft de Estse maatschappij veel concurrentie van lowcost maatschappij Air Baltic. Aan de top van het bedrijf is een wisseling geweest en ook lager in de onderneming is gereorganiseerd. Twee weken geleden kondigde Nordica aan dat ze onder andere de lijndienst van Tallin naar Schiphol schrappen vanwege tegenvallende opbrengsten.Voor de opbouw van de lijnen met Kopenhagen en München krijgt Nordica een bedrag uit het route ontwikkelingsfonds. Nordica wil dat de bijdrage ook de komende tijd blijft doorgaan om de vluchten op Groningen Airport Eelde rendabel te houden.Sinds de start van de lijndiensten is het aantal passagiers op de vluchten flink gegroeid. Maar kennelijk niet genoeg. En nu de maatschappij noodgedwongen in het eigen vlees snijdt, wordt ook de constructie met de Drentse luchthaven tegen het licht gehouden. De Estse maatschappij wilde eerder deze week niet reageren. Een woordvoerder zei alleen dat ze "in onderhandeling zijn met de Drentse luchthaven" en dat ze de uitkomst zullen melden.