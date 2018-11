Al 80 jaar gymnastiek in Smilde

Vanavond is het feest bij de gymnastiekvereniging in Smilde (foto: RTV Drenthe)

De handstand, de flikflak en andere kunstjes vandaag bij gymnastiekvereniging in Smilde (foto: RTV Drenthe)

De gymnastiekvereniging in Smilde bestaat 80 jaar. De club viert dit met een feestelijke avond in de plaatselijke sporthal.