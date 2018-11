Ondernemen in Drenthe: Hekwerk en wc-rolhouder uit smederij Meppel

De naam doet misschien vermoeden dat met zware hamers gloeiend heet metaal geslagen wordt, maar de smederij van Raimondo Mulder in Meppel is er een in de breedste zin van het woord.

Sterker nog: het smidsvuur is aanwezig, maar staat op zolder. De smidse staat echter tot het dak gevuld met machines voor metaalbewerking: een moderne smederij.Dat Mulder smid ging worden, of metaal bewerker, dat stond al vast. "Mijn vader zat vroeger in de metaalbewerking, die deed dat als hobby thuis", legt Mulder uit. "Op een gegeven moment liep dat een beetje uit de hand en werd het wat druk. Toen dachten we: misschien moeten we maar voor onszelf beginnen."En dat deden vader en zoon. Vanuit een garage werd het bedrijf overgeplaatst naar een professionele loods."Ik ben wel van mening dat wanneer je het met de machine kunt doen, je het niet met de hand moet doen", zegt Mulder. "We hebben voor bijna alles wat we doen wel een machine die daar bij helpt. Dat is ook de reden dat we zo veel machines hebben staan. Voor hekken bewerken ben je misschien maar drie machines nodig, maar als je een stukje buigwerk erbij wilt doen, dan heb je er al weer een paar extra nodig. Als je dat allemaal niet hebt, dan ben je heel beperkt in wat je kunt."Met het huidige machinepark kan Mulder goed uit de voeten. Veel specifieke buig-, zet-, smeed-, las-, en knipwerkzaamheden kan hij met zijn machines doen en dat maakt dat veel mensen met gerichte vragen komen. Zo had hij laatst een klant. "Ik weet precies wat ik wil, maar ik kan hem nergens vinden", zei de vrouw tegen Mulder. "Nou, dan maken wij hem", aldus Mulder.De hele aflevering van Ondernemen in Drenthe: