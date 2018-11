Deel dit artikel:













Programma zaterdagvoetbal Bekijk hier het complete programma van vandaag

VOETBAL - Na het beker/inhaalweekend komen de amateurvoetballers vandaag en morgen weer massaal de wei in voor de competitie. In diverse klassen valt dit weekend de beslissing in de strijd om de eerste periodetitel.





Hieronder het complete programma voor vandaag:

