Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Cassata #11: Gekozen burgemeesterschap, controle op subsidies en een smeuïge Drentse roman Cassata #11: Gekozen burgemeesterschap, controle op subsidies en een smeuige Drentse roman

In deze aflevering van Cassata is vertrekkend wethouder van Emmen, Bouke Arends de tafelgast van presentatrice Margriet Benak. Verder een debat over de gekozen burgemeester. Is het zinvol of zinloos? Burgemeesters Mieke Damsma van Midden-Drenthe en Rikus Jager van Westerveld verschillen daarin van mening. En wordt in Drenthe zomaar gesmeten met miljoenensubdidies, leningen en garantstellingen? Verder aandacht voor een Drentstalige roman van schrijver Lukas Koops over een regionale omroep in 'barre tieden'.

Onderwerpen:

4.00 - Bouke Arends is vandaag speciale tafelgast in Cassata en blikt terug op zijn tijd als wethouder van Emmen en kijkt vooruit naar zijn nieuwe functie als burgemeester van Westland.



8.24 - De gekozen burgemeester zit er aan te komen. Is het zinvol of zinloos? Burgemeester Mieke Damsma van Midden-Drenthe en burgemeester Rikus Jager van Westerveld gaan in debat.



22.14 - Vervolg gesprek Bouke Arends



​25.04 - Wordt er in Drenthe met miljoenensubsidies, leningen en garantstellingen gesmeten, zonder dat iemand controleert of het geld wel goed terechtkomt? De Noordelijke Rekenkamer deed onderzoek.



36.28 - Villa Thrianta is de nieuwe Drentse roman van schrijver Lukas Koops en gaat over de gang van zaken bij een regionale omroep.



43.35 - Vervolg gesprek Bouke Arends



53.29 - In het Cassata Radioforum schuiven Agnes Mulder, CDA-Kamerlid uit Assen en Ko Vester SP-Statenlid uit Schipborg aan. Het gaat over de intocht van Sinterklaas, daarnaast moet de gemeente naar de Raad van State om zich te verzetten tegen de gaswinning in Noord-Drenthe?



Presentatie:

Margriet Benak



Gasten:

Bouke Arends, nu nog wethouder van Emmen en straks burgemeester van Westland

Mieke Damsma, burgemeester van Midden-Drenthe

Rikus Jager, burgemeester van Westerveld

Michiel Herweijer, directeur van de Noordelijke Rekenkamer

Lukas Koops, schrijver en oud-medewerker RTV Drenthe

Agnes Mulder, CDA-Kamerlid uit Assen

Ko Vester, SP-Statenlid uit Schipborg



Andere podcasts:

Genoten van Cassata? Abonneer je ook op onze podcast 4.00 - Bouke Arends is vandaag speciale tafelgast in Cassata en blikt terug op zijn tijd als wethouder van Emmen en kijkt vooruit naar zijn nieuwe functie als burgemeester van Westland.8.24 - De gekozen burgemeester zit er aan te komen. Is het zinvol of zinloos? Burgemeester Mieke Damsma van Midden-Drenthe en burgemeester Rikus Jager van Westerveld gaan in debat.22.14 - Vervolg gesprek Bouke Arends​25.04 - Wordt er in Drenthe met miljoenensubsidies, leningen en garantstellingen gesmeten, zonder dat iemand controleert of het geld wel goed terechtkomt? De Noordelijke Rekenkamer deed onderzoek.36.28 - Villa Thrianta is de nieuwe Drentse roman van schrijver Lukas Koops en gaat over de gang van zaken bij een regionale omroep.43.35 - Vervolg gesprek Bouke Arends53.29 - In het Cassata Radioforum schuiven Agnes Mulder, CDA-Kamerlid uit Assen en Ko Vester SP-Statenlid uit Schipborg aan. Het gaat over de intocht van Sinterklaas, daarnaast moet de gemeente naar de Raad van State om zich te verzetten tegen de gaswinning in Noord-Drenthe?Margriet BenakBouke Arends, nu nog wethouder van Emmen en straks burgemeester van WestlandMieke Damsma, burgemeester van Midden-DrentheRikus Jager, burgemeester van WesterveldMichiel Herweijer, directeur van de Noordelijke RekenkamerLukas Koops, schrijver en oud-medewerker RTV DrentheAgnes Mulder, CDA-Kamerlid uit AssenKo Vester, SP-Statenlid uit SchipborgGenoten van Cassata? Abonneer je ook op onze podcast Drenthe Toen over de geschiedenis van Drenthe en op de Sportcast , onze podcast over de (amateur)sport in Drenthe.