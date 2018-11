Deel dit artikel:













Kijk nu live europacup-handbal: Hurry Up - Madeira Andebol [afgesloten] Kijk live naar Hurry-Up - Madeira Andebol (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

De handballers van Hurry-Up namen het vanavond op tegen Madeira Andebol uit Portugal in de derde ronde van de Challenge Cup.

De eigen sporthal in Zwartemeer voldoet niet aan de eisen van het Europees handbalverbond en dus wijkt Hurry-Up vanavond uit naar sporthal Angelslo in Emmen.



Stijn Steenhuis verzorgt het commentaar. De wedstrijd was live te zien op de site en is inmiddels afgelopen.