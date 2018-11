Villa Thrianta: van machtsmisbruik tot seks op de platenzolder

Machtsmisbruik, cultureel snobisme, politieke spelletjes en seks op de platenzolder. Deze onderwerpen komen allemaal aan bod in de nieuwe Drentse roman van schrijver Lukas Koops.

De titel van het boek is Villa Thrianta en gaat over de gang van zaken bij een regionale omroep. Koops heeft zelf 23 jaar bij RTV Drenthe gewerkt en is sinds gisteren met pensioen."Ik heb niet voor niets 23 jaar gewerkt voor een regionale omroep in Drenthe, dus dat mijn ervaringen bij die omroep een rol spelen in het boek, ligt voor de hand natuurlijk. Maar het is niet één op één de werkelijkheid", zegt Koops in het Radio Drenthe-programma Cassata Het verhaal speelt zich af in de tijd dat RTV Drenthe ging verhuizen vanuit twee oude panden naar het huidige gebouw aan de Beilerstraat 30."En daar is heel wat aan vooraf gegaan. Zo speelde de politiek ook een prominente rol in het geheel. Die politiek wil wel geld geven voor de verbouwing en verhuizing, maar die wil ook een vinger in de pap hebben en zich overal mee bemoeien. Dat komt in dit boek ook aan de orde. Sommige partijen wilden de Statenvergaderingen rechtstreeks uitgezonden hebben op TV Drenthe. Als je de kijker wil wegjagen, moet je dat doen", zegt Koops.Koops is niet bang dat de onthullende roman over de gang bij zaken bij een regionale omroep mensen beschadigen. "Mensen die een publieke functie hebben, moeten er ook tegen kunnen dat ze publieke aandacht krijgen. In wezen is dit een vorm van publieke aandacht en dat is soms heel positief en soms wat minder positief. Het is niet zo dat je ze één op één kunt herleiden. Sommige personages in dit boek zijn combinaties van personen. Ik geef natuurlijk geen antwoord op de vraag wie wie is."Volgens de schrijver gaat het boek over meer dan alleen maar de regionale omroep. "Het gaat in zijn algemeenheid over hoe gaan mensen met elkaar om op de werkvloer. Hoe handhaven mensen zich in bepaalde posities? Wat halen ze uit of wat laten ze na om zich in de positie te kunnen handhaven? Dat is een algemene thematiek."