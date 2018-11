Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nagengast veertiende in wereldbekercross Tábor Fleur Nagengast, hier in actie tijdens het EK, eindigde in Tábor als veertiende (foto: Bianca Nagengast)

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast uit Beilen heeft bij de wereldbekercross in het Tsjechische Tábor een veertiende plaats behaald. In de dames-beloften categorie eindigde ze daarmee als tweede.

De wedstrijd in Tábor was de vierde in de wereldbeker-reeks. De overwinning in de droge en snelle cross ging naar de Nederlandse Lucinda Brand. In de finale rekende zij verrassend af met landgenote Annemarie Worst en de Italiaanse Maria Arzuffi.



Nagengast kwam op 1.18 minuut achter de winnares over de streep, wat haar de veertiende plaats opleverde. Haar grote concurrenten Ceylin del carmen Alvarado eindigde als zevende en was daarmee de beste in de categorie beloften voor dames. Voor Nagengast was daar dus de tweede plaats weggelegd.