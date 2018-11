Deel dit artikel:













Teleurstellende kwalificatie voor NTS RW Racing GP bij laatste GP in Valencia Joe Roberts, in de vrije training nog vierde, in de kwalificatie 19e (foto: NTS RW Racing GP)

MOTORSPORT - Dit weekend wordt op het circuit van Valencia de laatste MotoGP race van het seizoen verreden. Tijdens de kwalificatie voor de Moto2 klasse, waar het Drentse NTS RW Racing GP team in uitkomt, stelden coureurs Joe Roberts en Steven Odendaal met een 19e en 22e startplaats ondanks een goed weekend toch teleur.

Vierde tijd

Het weer in het Spaanse Valencia is dit weekend wisselvallig, en de eerste trainingsdag verliep volledig verregend. De Amerikaanse Joe Roberts voelde zich echter als een vis in het water, want in beide trainingen op vrijdag zette hij de vierde tijd op de klokken. Ook De Zuid-Afrikaanse Steven Odendaal liet zich in de eerste training zien met een achtste tijd.



Minder sterk

Zaterdagmiddag stond de kwalificatie op het programma voor het team dat onder leiding staat van Roelof Waninge uit Dwingeloo, maar dit keer was de regen weggetrokken en had de zon het circuit op laten drogen. Hier kwamen de Japanse NTS machines van het team minder sterk uit de verf, en ondanks dat Roberts zich nog lang handhaafde in de top-15, zakte hij uiteindelijk terug tot de 19e startplaats. Hierbij gaf hij 0.879 seconden toe op de snelste man Luca Marini. Odendaal kwam tot de 22e startplaats op 1.042 seconden van de polesitter.



Weer nat

Ondanks de tegenvallende startposities van beide mannen wordt ook morgen weer met spanning naar de weersomstandigheden gekeken. Tijdens de races wordt opnieuw regen voorspeld, en dat geeft de RW Racing coureurs wellicht de gelegenheid naar voren te komen en punten te scoren. Tot nu toe scoorde Roberts vijf punten voor het team en Odendaal één punt.