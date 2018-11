Deel dit artikel:













CSVC loopt door eerste nederlaag ook periodetitel mis SVBO gooit in tegen CSVC (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - CSVC is tegen SVBO niet alleen opgelopen tegen de eerste competitienederlaag, maar door de 2-1 nederlaag loopt de ploeg uit Coevorden ook de eerste periodetitel mis.

Geschreven door René Posthuma

De wedstrijd begon met een schrikmoment. Na ruim een minuut spelen bleef SVBO spits Nick Klingenberg roerloos liggen na een ongelukkig botsing. De aanvaller was even buiten kennis maar kwam, gelukkig, snel weer bij, maar kon de wedstrijd niet meer vervolgen.



Vrije trap

SVBO was echter niet aangedaan en nam na tien minuten brutaal een 1-0 voorsprong. Sonny Koops krulde de bal, uit een vrije trap, over de muur en liet keeper Roger Assen kansloos.



De gasten waren even van slag en pas na 20 minuten kreeg CSVC de eerste kans van de wedstrijd. Bart Turien was met een afstandsschot dicht bij de 1-1, maar doelman Mark Bruinewoud redde knap. Tien minuten later stonden beide ploegen wel gelijk. Michel Groote kopte de 1-1 prima binnen. In het vervolg van de eerste helft was CSVC de betere ploeg, maar voor rust werden de kansen niet benut.



Grote kansen

Ook aan het begin van de tweede helft was CSVC de betere ploeg, maar verzuimde het de kansen te benutten. SVBO liet zien hoe je wel de kansen moet benutten. Bram Goeree scoorde, na een ruim een kwartier, de eerste kans van de thuisclub in de tweede helft (2-1).



Ook na de treffer ging CSVC rustig door met het missen van kansen. De grootste was van Ruben Meijer, die oog in oog met Bruinewoud, de bal langs de verkeerde kant van de paal speelde. Invaller Juriaan Veldhuis schoot de bal even later nog op de lat.



Vitesse'63 periodekampioen

Ook het slotoffensief leverde genoeg kansen op voor CSVC, maar de ploeg bleef hardnekkig goede kansen missen, waardoor niet alleen de eerste wedstrijd van het seizoen werd verloren, maar omdat Vitesse'63 met 1-0 van SJS won, hebben beide ploegen niet alleen evenveel punten (17) maar ook een doelsaldo van plus 12. Maar omdat Vitesse'63 meer doelpunten voor heeft, gaat de periodetitel naar Koekange.