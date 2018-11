Deel dit artikel:













Schilderkunst en muziek in het Drents Museum Collin Mooijman uit Groningen wint de Drentse editie van Art Rocks 2018. Hij gaat naar de finale in Paradiso (foto: Drents Museum)

Een combinatie van schilderkunst en muziek vandaag in het Drents Museum tijdens de Drentse editie van Art Rocks 2018. Acht muziekacts streden om een plek in de finale. Colin Mooijman uit Groningen ging uiteindelijk met de finaleplek naar huis, hij won met het nummer 'Het is goed zo'.

Art Rocks is een evenement waarbij artiesten zich laten inspireren door een kunstvorm zoals een schilderij. Hier schrijven ze een nummer over.



Kunst en muziek

Vandaag speelden de muzikanten hun nummer bij het gekozen kunstwerk in het Drents Museum. Tijdens de rondleidingen mocht het publiek aangeven wie ze het beste vonden.



Meerdere artiesten lieten zich inspireren door het schilderij Thalheim van Hermann Markard. Hierop is een stervende man te zien. Toch kwamen hier hele verschillende nummers uit. Zo maakte deelnemer Pelle Kuipers het nummer 'It Hurts', waarin hij de aftakeling en het ouder worden beschrijft. Het duo 'Schat' schreef bij hetzelfde schilderij juist een liefdeslied.



Finale

Op 23 januari staat Colin Mooijman in de finale in poptempel Paradiso in Amsterdam. De winnaar krijgt een geldbedrag van 1.000 euro.



Luister hier naar het winnende nummer van Mooijman:

[youtube:https://www.youtube.com/embed/S9rt-78Ul9k]