Kerstverlichting aan de Vaart op de Smildes voorlopig gered

De Stichting Kerstverlichting aan de Vaart bij de Smildes keek vanmiddag verbaasd op toen de firma Koers een cheque van 14.000 euro overhandigde.

Het lokale bedrijf doneert niet alleen de giften die ze bij hun 100-jarig bestaan afgelopen zomer hebben ontvangen, het heeft het bedrag ook nog eens verdubbeld. Samen met het uitstel dat de stichting van de provincie heeft gekregen en spontane donaties van mensen uit de buurt kan de lokale traditie van de kerstverlichting in Smilde dit jaar doorgaan.De versierde lampjes zijn een eye-catcher in de dagen tussen Sinterklaas en Kerst. Al meer dan dertig jaar zetten ongeveer 150 vrijwilligers zich in om alles in goede banen te leiden. De traditie is zo succesvol dat volgens vrijwilligers zelfs touringcars ervoor omrijden. Maar de traditie leek even niet door te gaan door de verscherpte veiligheidseisen vanuit de provincie.Op de 11 bruggen aan de Vaart over 18 kilometer moeten alle 5000 lampjes in twee jaar worden vervangen en dat kost een hoop geld en werk. Helma Mulder van de Stichting denkt in totaal rond de 35.000 euro nodig te hebben. Koers maakt vandaag bekend niet alleen de donaties van hun 100-jarig bestaan te doneren, maar dit bedrag ook te verdubbelen. Een cheque van 14.000 euro is vanmiddag overgedragen aan de Stichting. Samen met het geld van de Gedeputeerde Staten en de gemeente Midden-Drenthe schiet de inzameling aardig op.Ook andere bedrijven uit de buurt helpen de stichting door bijvoorbeeld een hoogwerker uit te lenen op de dagen dat de verlichting moet worden opgehangen en omwonenden geven ook ieder jaar giften. “Wij zijn erg dankbaar met de lokale bedrijven zoals Koers. Het zegt echt iets over de Smildes en de saamhorigheid hier,” zegt voorzitter Aafko Dik van de Stichting Kerstverlichting de Vaart op de Smildes bij de ontvangst.Toch merkt Dik op het jammer te vinden dat geld nu zo’n belangrijke rol is gaan spelen en zegt er liever niet bij stil te willen staan. “Ik vind dat mensen uit de buurt er gewoon van moeten kunnen genieten en niet met geld bezig moeten te zijn, dat zou zonde zijn. Het lichtje brandt voor iedereen niet alleen voor mensen die geld geven. Dan denk ik dat geld niet belangrijk is, maar het is wel nodig om het te realiseren daarom ben ik blij dat we hulp krijgen.”Om de nieuwe verlichting te testen heeft de stichting vorige maand een proef gedaan op de Grietmansbrug in Bovensmilde. Het was even spannend of de verlichting niet te fel voor het verkeer zou zijn, maar de nieuwe verlichting is door de buurt goed ontvangen. “We hebben een proefbrug gehad en dat is ons goed bevallen. Het moet niet storend zijn voor het verkeer natuurlijk. Daarom is het belangrijk zoiets eerst te testen. We hebben nu wat betreft felheid een soort middenweg kunnen vinden.”Dit jaar komt op vier van de elf bruggen de nieuwe verlichting te hangen. De verlichting op de andere bruggen wordt volgend jaar vervangen.