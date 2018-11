Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Koploper Elim morst eerste punten in 3D Elim morste tegen Hollandscheveld de eerste punten van het seizoen (foto: RTV Drenthe/ Florian van Velthoven)

VOETBAL - De derby in de Derde klasse D tussen Elim en Hollandscheveld is geëindigd in 0-0. Daarmee waren vooral de gasten erg tevreden mee. Ondanks een rode kaart voor de thuisploeg, domineerde Elim de gehele tweede helft. Een goal bleef uit, waardoor koploper Elim zijn eerste punten verspeelde.

Elim, de trotse koploper in de Derde Klasse D, kon in de eerste helft het overwicht niet omzetten in goals. Wesley Boertien, Mike Doldersum en Daymen Doldersum kregen de kansen, maar stuitten allen op doelman Lennard Vos.



Veel kon Hollandscheveld daar niet tegenover zetten. Het enige gevaarlijke moment van de gasten was de kopbal van Kevin Span, maar de verdediging van Elim schrok daar niet erg van. Waar de thuisploeg wel van schrok was de tweede gele kaart van Wesley Boertien. Scheidsrechter Wubbo Scholten was onverbiddelijk en stuurde de middenvelder vijf minuten voor rust naar de kleedkamer.



Tweede helft

Ondanks de man meer situatie voor Hollandscheveld waren de beste kansen in de tweede helft ook weer voor Elim. Een vrije trap van Mike Doldersum werd knap gepareerd door doelman Vos. Even later kwam Hollandscheveld weet met de schrik vrij toen zowel Doldersum en Jarno Prijs zelfs op de doellijn de bal er niet in kregen. Ook Daymen Doldersum faalde nadat hij oog in oog met Vos kwam te staan.



Ondanks de vele flipperkast-situaties voor het doel van Hollandscheveld ging de bal er maar niet in. Hollandscheveld kreeg via Hans Zomer nog een goede mogelijkheid om te scoren, maar dat zou ook weer iets teveel van het goede zijn.



'Trots op punt'

Na afloop was trainer John Kikkert van Hollandscheveld een blij man. “ We zaten een beetje in de hoek waar de klappen vielen. Maar vandaag hebben wij ons prima hersteld. We hebben met elkaar duidelijke afspraken gemaakt, en daar hebben wij ons goed aan gehouden. Ik ben trots op mijn jongens.”



'Één ploeg verdiende de winst'

Trainer Jan-Otto Benjamins roemde de inzet van zijn ploeg. Ondanks de rode kaart van Boertien in de eerste helft, domineerde Elim de gehele tweede helft. “ Je zou bijna afvragen wie er in de tweede helft met tien man speelde. We bleven maar gaan, en maakten echt aanspraak op dat doelpunt. Er was maar één ploeg die de zege verdiende. Hollandscheveld heeft zich alleen maar ingegraven. Zelfs toen zij met één man meer speelde bleven ze maar de bal naar voren poeieren. Ik vind dat ongelofelijk.



Koploper

Ondanks het gelijke spel, staat Elim nog steeds op de eerste plek in de Derde Klasse D. De ploeg van Jan-Otto Benjamins staat met 22 punten twee punten voor nummer twee SC Lutten. Hollandscheveld zakte zelfs naar de tiende plek op de ranglijst, doordat concurrent Hardenberg '85 met 4-0 won van Fit Boys.