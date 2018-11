Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Scherpen houdt de nul tegen Duitsland onder 19 (met video) Kjell Scherpen hield knap de nul tegen Duitsland onder 19 (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - Met een prachtige safe behoedde Kjell Scherpen Oranje onder 19 voor een tegentreffer in het duel tegen de leeftijdsgenoten van Duitsland in een vierlandentoernooi in Armenië. De keeper van FC Emmen keerde in de 96e minuut een vlammend schot richting de kruising van aanvoerder Arp. Daardoor won Oranje met 1-0 van onze oosterburen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen





In Jerevan werd Daishwan Redan de matchwinner. Een mooie aanval eindigde via Juan Castillo, Orkun Kökcü en Mitchel Bakker bij de Chelsea-jongeling: 1-0.



Ongeslagen

Nederland won woensdag al met 4-0 van Armenië en staat in het toernooi met 6 punten uit 2 duels 2e achter Portugal, dat een beter doelsaldo heeft. De kraker met de Portugezen staat voor maandagmiddag (15.00 uur) op de planning. In Jerevan werd Daishwan Redan de matchwinner. Een mooie aanval eindigde via Juan Castillo, Orkun Kökcü en Mitchel Bakker bij de Chelsea-jongeling: 1-0.Nederland won woensdag al met 4-0 van Armenië en staat in het toernooi met 6 punten uit 2 duels 2e achter Portugal, dat een beter doelsaldo heeft. De kraker met de Portugezen staat voor maandagmiddag (15.00 uur) op de planning.