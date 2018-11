Deel dit artikel:













ACV aanvallend niet goed genoeg voor driepunter Blijdschap bij ACV na de openingsgoal van Schans, maar de Asser club won niet van SDC Putten

VOETBAL - Een week na het behalen van de eerste periodetitel verspeelde ACV op eigen veld twee punten. Tegen laagvlieger SDC Putten werd het 1-1. Die stand was al bij rust bereikt.

Ondanks het gelijkspel blijft de formatie van trainer Fred de Boer wel koploper in de hoofdklasse B, met 24 punten uit 11 duels. De voorsprong op Urk en Sparta Nijkerk is één punt.



Aardige start

ACV startte wel aardig tegen Putten en kwam na 18 minuten ook verdiend op 1-0. Een corner van Erik Eleveld werd binnengeschoten door verdediger Daniël Schans. Vier minuten later was het echter alweer gelijk. Te weinig druk op de bal gaf Wilbert Thomassen de ruimte om van grote afstand de bal achter Ben Wormmeester te schieten: 1-1.



Lat

De tegentreffer was allerminst een wake up call voor de Assenaren. Sterker nog, het werd eigenlijk nonchalanter en inspiratielozer. Putten profiteerde daar kort na de 1-1 bijna nog een keer van, maar een kopbal van Rob Knul belandde op de lat. De slotfase van de eerste helft werd ACV weer gevaarlijk, maar inzetten van Marco van der Heide en Ezra Schrijver leverden geen treffer op.



Weinig kansen

In de tweede helft was het balbezit, net als voor rust, voor ACV maar werden er niet echt grote kansen afgedwongen. Van der Heide, Schrijver en ook Pascal Huser probeerden het wel, maar hadden het ook lastig tegen het stug verdedigende Putten dat het punt koesterde. Met Gijs Jasper en Arjen Hagenauw voor Leon Santema en Ezra Schrijver probeerde Fred de Boer nieuw elan te brengen, maar het sorteerde geen effect.