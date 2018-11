Deel dit artikel:













HZVV dendert door in 1e klasse E HZVV wint opnieuw en staat 8 punten los van Oranje Nassau (foto: Archief RTV Drenthe)

VOETBAL – Acht punten voorsprong en nog altijd ongeslagen. HZVV denderde ook vandaag weer over haar tegenstander in de 1e klasse E heen. De Hoogeveners versloegen Be Quick Dokkum met 0-6 en blijven nog altijd ongeslagen.

Djababoe

Al in de tiende minuut van de wedstrijd opende Alex Zomer uit een vrije trap de score en het simpel spelende HZVV creëerde daarna kans op kans. Reza Hosseini schiet na twintig minuten ook de 0-2 binnen en daarmee gaan beide ploegen de kleedkamers in. Romano Djababoe had bij een strafschop de tussenstand al op 0-3 kunnen brengen, maar zijn schot ging recht op de keeper af en bereikte het net niet.



Na de rust schakelde HZVV nog een tandje bij en leverden ze een mokerslag uit aan de thuisploeg. Kelly João maakte een kwartier na rust de 0-3, Djababoe pikte ook nog een doelpunt mee en in het laatste kwartier besliste Fabian Stevens met twee treffers de wedstrijd.



Stand

Door de zege komt HZVV op 24 punten uit 8 wedstrijden. Daarmee staat de ploeg van trainer Gert van Duinen dus acht punten voor op naaste concurrent Oranje Nassau. Winsum staat met gelijk aantal punten op de derde plaats.