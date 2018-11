Deel dit artikel:













Fel Noordscheschut wint weer in eigen huis Noordscheschut weet weer wat winnen is (foto: Noordscheschut 1)

VOETBAL - Noordscheschut kende afgelopen weken een moeilijke tijd en ook in de beginfase van de wedstrijd tegen Balk had de ploeg het zwaar. Na een kwartier spelen kwam de Drentse formatie met 0-1 achter te staan en dat was een goede weerspiegeling van verhoudingen.

Hardhandig ingrijpen

In de tweede helft kwam Noordscheschut echter sterker uit de kleedkamers en de thuisploeg begon de druk op te voeren. Dit resulteerde dat Balk wat hardhandiger moest ingrijpen, waardoor Noordscheschut een strafschop kon versieren. Melvin Mol schoot bedreven de 1-1 binnen.



Balk had hierna de grip op de wedstrijd verloren en de thuisploeg kon steeds verder opkomen. In de slotfase van de wedstrijd sleepte Nick Koster de zege voor zijn ploeg uit het vuur door de 2-1 te maken. Een welverdiende en belangrijke zege voor de blauwe ploeg.



Stand

Doordat Gorecht verliest van Bedum klimt Noordscheschut naar de elfde plaats in de ranglijst van de 1e klasse E. Doordat ook Zeerobben met 8-0 verliest van Olde Veste schuift de hele middenmoot weer naar elkaar toe. Volgend weekend speelt Noordscheschut tegen Bedum, dat twee punten voor staat op de Drentse ploeg.