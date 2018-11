Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zes punten voorsprong voor dames Sudosa-Desto na eenvoudige thuiszege Sudosa-Desto na de zege op D.B.S. van vorige week (foto: sudosa-desto.nl)

VOLLEYBAL - De dames van Sudosa-Desto hebben hun voorsprong in de Eerste divisie A uitgebreid naar zes punten. In eigen huis was de ploeg een maatje te groot voor Springendal Set-Up '65 DS2 dat met 4-0 werd verslagen. Daarnaast werd geprofiteerd van het onderlinge treffen tussen directe concurrenten Sneek en D.B.S.

De trotse koploper in de Eerste divisie A liet in Sporthal Olympus geen spaan heel van het als vierde geklasseerde Set-Up '65. De eerste set werd met 25-18 gewonnen, de tweede set ging in 25-20, de derde set in 25-12 en in de vierde set was Sudosa-Desto met 25-14 te sterk.



Door de overwinning komt de ploeg uit Assen op 35 punten uit 8 wedstrijden en daarmee staat het ruim bovenaan. Helemaal doordat de nummer twee, Sneek DS2, vandaag speelde tegen de nummer drie D.B.S uit Balk. Sneek verloor met 1-3 in sets en blijft daardoor steken op 29 punten. D.B.S. komt op gelijke hoogte met Sneek, maar geeft eveneens zes punten toe op de koplopers.



Volgend weekend staat er geen competitiewedstrijd op het programma voor Sudosa-Desto. De ploeg komt pas 8 december weer in actie tegen provinciegenoot Tjoba. Ook wordt er op 1 december gestreden in de achtste finale van de nationale beker. Dan komt Eredivisionist Sliedrecht Sport D1 op bezoek in Assen.