Tjoba grijpt naast winst na verloren vijfde set Tjoba verliest nipt van Heva VCV (foto: Archief RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - In de Eerste divisie A waren de volleybaldames van Tjoba dicht bij een overwinning, maar in een beslissende vijfde set kwam de ploeg toch tekort tegen Heva VCV uit Varsseveld.

Tjoba opende sterk in het Hydra Sportcentrum van Pallandt. De eerste set was in 18-25 voor de bezoekers uit Klazienaveen. In de tweede set maakte de ploeg een dure slipper door met 25-14 te verliezen. Dit werd hersteld in de derde set die opnieuw in 18-25 naar Tjoba ging.



In de vierde set gingen beide teams lang gelijk op en Tjoba leek de wedstrijd naar zich toe te trekken. De thuisploeg kreeg in de slotfase echter de overhand en sleepte door een 25-21 setzege een beslissende vijfde set uit het vuur.



Hierin bleek dat de wedstrijd zijn tol had geëist van de Drentse dames. Tjoba kwam nauwelijks tot scoren en ging met 15-4 onderuit. Hierdoor ging de zege alsnog naar de ploeg uit Varsseveld. Tjoba schrijft wel punten bij en brengt daarmee de tussenstand op 7 punten. Daarmee staat de ploeg nog altijd voorlaatste.