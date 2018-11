Deel dit artikel:













SVBO houdt FVC van periodetitel af SVBO neemt een vrije trap (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Nadat de zaterdagtak van SVBO zaterdagmiddag al een periodekampioenschapfeest om zeep had geholpen, deed de zondagtak het zaterdagavond dunnetjes over door FVC met 1-0 te verslaan. Door de overwinning heeft de ploeg van trainer Marc Hegeman nog kans om de periode te winnen.

Geschreven door René Posthuma

Het eerste kwartier van de wedstrijd kenmerkte zich door veel strijd, maar de kansen waren schaars. Pas na een kwartier kreeg het kleumende publiek de eerste kans voor de thuisclub te zien, maar Max Heijnen schoot de bal in kansrijke positie over.



Vlam in de pan

Na een klein half uur sloeg de vlam in de pan. Eerst claimde SVBO een penalty na een vermeende handsbal. Even later gaf scheidsrechter Beijert Tom Jeuring een directe rode kaart. De SVBO speler kwam met twee gestrekte benen in en Beijert kende geen twijfel en trok direct rood. Beter werd het spel echter niet en was 0-0 een logische ruststand.



SVBO begon sterk aan de tweede helft. Nadat Davy Wessels eerst een grote kans had gemist, was de tweede kans voor Wessels wel raak. De middenvelder schoot de bal beheerst binnen.



"Dat krijg je ervan"

Nadat FVC een pittige overtreding maakte kon SVBO trainer Marc Hegeman ook vertrekken. Hegeman liet Beijert weten het niet eens te zijn met zijn beslissing en na de opmerking: "Scheidsrechter dat krijg je ervan", kon de oefenmeester achter de omheining plaats nemen.



Maar ook met een man en een trainer meer kregen de Friezen nauwelijks kansen. Pas in de slotfase werd FVC gevaarlijk, maar Lennon Ebeltjes hield zijn doel schoon.



SVBO staat is nu koploper in de 1e klasse F. Als VKW, Emmen en SWZ zondagmiddag niet winnen, dan wint SVBO zelfs de eerste periode.