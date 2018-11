Deel dit artikel:













Hurry-Up met ruime cijfers onderuit in Challenge Cup Hurry-Up verloor vanavond met 21-37 van Madeira Andebol. (Foto: RTV Drenthe/Myon Padding) De Portugezen waren een maat te groot voor de thuisploeg. (Foto: RTV Drenthe/Myon Padding)

HANDBAL - Hurry-Up heeft vanavond een flinke dreun ontvangen van het Portugese Madeira Andebol. In de wedstrijd bij de laatste 32 van de Europese Challenge Cup ging de ploeg uit Zwartemeer onderuit met 21-37.

De Portugezen waren de gehele wedstrijd een maat te groot voor Hurry-Up. In Sporthal Angelslo stond het in de pauze al 9-17 in het voordeel van de bezoekers.



Naar mate de tweede helft vorderde kreeg Madeira de volle mogelijkheid om verder uit te lopen op de ploeg van het trainersduo Remer en Kremer. Uiteindelijk zegevierden de eilandbewoners met een eindstand van 21-37.



Met maar liefst een verschil van 16 doelpunten wordt het erg lastig voor Hurry-Up om een ronde verder te komen in de Challenge Cup. Volgende week zaterdag wordt de return gespeeld in Portugal.