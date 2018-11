Minister Schouten wil mogelijk meldpunt voor suïcidale boer

Boeren die rondlopen met zelfmoordgedachten moeten snel in aanraking kunnen komen met hulpverleners. Daarom overweegt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het invoeren van een landelijk meldpunt. Dat schrijft Schouten vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij dit meldpunt zouden bezoekers die vaak op boerderijen komen, zoals dierenartsen, anoniem melding kunnen maken van een situatie. Daarnaast zouden er trainingen moeten komen om zelfmoordgedachten bij boeren te herkennen.Volgens Nieuwsuur nemen in de agrarische sector zorgen over zelfmoord onder boeren toe. Financiële zorgen, strenge milieuwetten en eenzaamheid zouden factoren zijn die boeren stress opleveren. Jan Bloemerts van LTO Noord herkent dit beeld. "De toename van psychische druk herkennen we. We ontvangen hier ook redelijk veel signalen van.''Als het over zelfdoding gaat dan blijft het wel bij signalen. Zo wordt er in Nederland niet bijgehouden wat het beroep is van mensen die zelfmoord plegen.Bloemerts stelt het op prijs dat de minister aandacht voor dit onderwerp heeft. "Wij herkennen het beeld, en we hebben dit meerdere keren aangegeven. Er is natuurlijk al een meldpunt, maar als de mensen die daar werkzaam zijn iets meer van de achtergrond van de boerenmaterie weten, kan dit helpen. Het is toch een besloten gemeenschap''.De brief aan de Tweede Kamer is een terugkoppeling van een bijeenkomst eind oktober over hulpverlening aan agrarische ondernemers in een crisissituatie.