DOS’46 strijdvaardig ten onder tegen landskampioen TOP DOS'46 weet niet te winnen van TOP, maar levert wel strijd (foto: Archief RTV Drenthe)

KORFBAL - DOS’46 uit Nijeveen is er niet in geslaagd om verrassend te winnen van landskampioen TOP uit Sassenheim. In de tweede wedstrijd voor de Korfbal League ging de ploeg van trainer Paul Zegwaard met 18-21 onderuit. International Celeste Split hield TOP met zeven treffers in de wedstrijd.

Late voorsprong

In de eerste helft van de wedstrijd kon DOS’46 nog niet direct indruk maken op de tegenstander. Ondanks dat TOP erom bekend staat langzaam op gang te komen nam de ploeg toch een kleine voorsprong die maximaal twee punten bedroeg.



In de laatste vijf minuten van diezelfde eerste helft wist de thuisploeg de achterstand echter weg te poetsen en met nog één minuut op de klok zette Fenna de Jong met haar derde treffer tot dan toe, haar ploeg op voorsprong. DOS’46 wist deze voorsprong van 11-10 tot aan de rust succesvol te verdedigen.



Afstandstreffers

In de tweede helft kwam TOP ook sterker uit de startblokken en pakten ze opnieuw twee punten voorsprong. Daarna begon het bij DOS’46 te draaien. Door enkele schitterende afstandstreffers van onder meer Max Malensteijn, Harjan Visser en Jelmer Jonker kwam de thuisploeg zelfs op drie punten voorsprong.



TOP begon agressiever te verdedigen en dat leverde Nick Pikaar een gele kaart op. Vooral een harde overtreding op Kim Petersen loog er niet om. Met de hieruit volgende strafballen wist DOS’46 de voorsprong vast te houden.



Voorsprong verdampt

Met nog vijf minuten op de klok kwamen er wat foutjes in het spel van de ploeg uit Nijeveen en onder leiding van topschutter Celeste Split kwam TOP terug in de wedstrijd. DOS’46 had geen antwoord op de charge van de bezoekers, die bleven scoren. Uiteindelijk verdampte de voorsprong en werd het omgezet in een achterstand van drie punten. Uiteindelijk bleek de landskampioen met 18-21 te sterk voor DOS’46.



Lang treuren kan de ploeg uit Nijeveen niet. Volgend weekend staat alweer de derde topper tegen PKC op het programma.