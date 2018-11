Deel dit artikel:













Slechte avond voor Drentse volleybal mannen Sudosa-Desto blijft moeite houden in de Topdivisie (foto: Sudosa-Desto - Studio RL)

VOLLEYBAL - De herenteams van Sudosa-Desto uit Assen en Olhaco uit Hoogeveen hebben zaterdagavond allebei niet weten te winnen. Sudosa-Desto ging in de Topdivisie met 3-1 onderuit bij degradatieconcurrent VCV Veenendaal en Olhaco verloor in de Eerste divisie A met 3-1 van Sovoco.

Degradatieduel

In de West hal in Veenendaal moest Sudosa-Desto de eerste set al met 25-16 gewonnen geven, maar in de tweede set betaalde de Asser ploeg met gelijk munt terug. Dit keer ging de set in 16-25 naar bezoekers. In de derde en vierde set bleek de thuisploeg, dat voorlaatste staat in de Topdivisie, toch ook een maatje te groot voor de hekkensluiter. In 25-22 en 25-18 trok VCV de wedstrijd naar zich toe.



Door de nederlaag komt Sudosa-Desto verder in de problemen. Ondanks dat het twee wedstrijden meer heeft gespeeld is de achterstand op Volley Tilburg nu drie punten. VCV staat nu vijf punten voor op de Assenaren.



Olhaco trekt sterk begin niet door

In de Eerste divisie A speelde hekkensluiter Olhaco tegen het als zesde geklasseerde Sovoco uit Soest. De Hoogeveners begonnen sterk met een nipte 21-25 setwinst in de eerste set. Daarna verloor Olhaco de grip op de wedstrijd en de resterende drie sets gingen in 25-15, 26-24 en 25-17 verloren.



Olhaco blijft hekkensluiter in de Eerste divisie en heeft nu acht punten uit zeven wedstrijden.