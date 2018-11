Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Mannen E&O winnen van Bevo 2, Dames verliezen nipt De mannen van E&O wonnen in eigen huis met 27-23 van Bevo 2 (foto: Archief RTV Drenthe)

HANDBAL - De mannen van E&O hebben zaterdagavond in eigen hal afgerekend met Bevo 2 uit Panningen. Met 27-23 wisten ze de bezoekers op achterstand te houden.

Voorafgaand aan de het Eredivisieduel stond E&O vierde op de ranglijst en Bevo zesde. Bij winst van Bevo zou E&O een plaats prijs moeten geven. In eigen huis werd deze kans de bezoekers echter niet gegund. Ondanks dat E&O in de geblesseerde Kilian Tubben en Daniel van der Ham twee vaste waarden moest missen, kwam de ploeg al snel op een 5-0 voorsprong.



Daarna kantelde de wedstrijd en begon Bevo er weer een wedstrijd van te maken. Ook de scheidsrechters speelden hierin ene belangrijke rol, volgens trainer Freek Gielen. "Ik zeg het niet vaak, maar de scheidsrechters waren meer aanwezig dan normaal en floten veel tegen ons," geeft Gielen aan.



Bij rust hadden de Emmenaren een 15-13 voorsprong opgebouwd. Na de rust werkte de ploeg langzaam aan een vergroting van deze voorsprong. De lange Dennis Vesters schoot op cruciale punten raak en ook de jonge Calvin van der Scheer was in zijn eerste echte wedstrijd (vorige week speelde hij één minuut) twee keer trefzeker. Daarnaast waren ook Daan Molenbroek en Gijs Freriks met beide vijf treffers belangrijk.



Dames

De dames van E&O speelden zaterdagavond tegen PCA/Kwiekuit Raalte. Die ploeg stond voorafgaand aan de wedstrijd nog vierde in de Eerste divisie. E&O kon echter putten uit afgelopen week toen het de derde seizoenszege wist te behalen. De Emmenaren gaven PCA /Kwiek dan ook goed partij. De wedstrijd ging echter wel nipt verloren in 23-22. Hierdoor stijgt de ploeg uit Raalte voorlopig naar de derde plaats. E&O blijft staan op plaats twaalf.