Thijs Oosting sluit droomweek af met eerste goal in betaald voetbal

VOETBAL - Emmenaar Thijs Oosting beleefde een bijzondere week. De aanvallende middenvelder scoorde vorige week voor AZ onder 19, maakte daarna zijn opwachting in het oefenduel van AZ 1 tegen FC Groningen (3-2 zege) en maakte vanavond zijn debuut in het betaalde voetbal.

En als op klap op de vuurpijl luisterde de oud-speler van FC Emmen zijn debuut ook nog op met een doelpunt. Enige smetje was dat Jong AZ het duel in de Keuken Kampioen Divisie verloor van Jong PSV (3-1).Oosting viel ruim een kwartier voor tijd in vanavond. Elf minuten nadat hij binnen de lijnen kwam zorgde hij voor de 2-1.