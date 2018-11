Countryband Ramblin' Boots sleept twee prijzen in de wacht

Countryband Ramblin' Boots heeft gisteravond in Leerdam twee awards gewonnen tijdens de Dutch Country Music Association (DCMA).

De zeskoppige countryband, waarvan de helft afkomstig is uit Drenthe, mag zich nieuwkomer van het jaar en akoestische band van het jaar noemen.De noordelijke countrygroep is pas dit jaar begonnen en kreeg vijf nominaties voor de DCMA. "We kwamen eigenlijk allemaal uit andere bandjes en we wilden in januari relaxed starten, niet te veel druk erop", vertelde bassiste Julia Hulshof eerder . "Maar inmiddels staan we elk weekend wel ergens."Het succes is volgens Hulshof groter in het buitenland dan in Nederland. "We spelen meer in Duitsland en Scandinavië dan in eigen land. Country ligt in Nederland toch wat moeilijker, het is alsof er een taboe op ligt om te zeggen dat je het mooi vindt. In andere landen hebben ze daar minder problemen mee. We zijn al een paar keer teruggevraagd om te komen spelen, dat is wel heel leuk."