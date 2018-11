Deel dit artikel:













Kjeld Nuis ook tweede in Japan op de 1.000 meter Nuis pakt ook op de 1.000 meter zilver (foto: EPA)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen heeft bij de eerste wereldbeker schaatsen in het Japanse Obihiro ook op de 1.000 meter met zilver genoegen moeten nemen. De olympisch en wereldkampioen op deze afstand eindigde in een tijd van 1.08,39.

Zijn Russische tegenstander Pavel Koelizjnikov zegevierde in een indrukwekkend baanrecord van 1.07,85. Thomas Krol pakte brons met een tijd van 1.08,62.



Nuis moest gisteren op de 1.500 meter, de afstand waarop hij eveneens olympisch en wereldkampioen is, ook zijn meerdere erkennen in een Rus. Denis Joeskov won met 1.44,55, met de Nederlandse troef als tweede in 1.44,81. Zowel Koelizjnikov als Joeskov ontbrak bij de Winterspelen in februari in Zuid-Korea vanwege het Russische dopingschandaal