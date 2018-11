Programma zondagvoetbal: Hoeveel Drentse periodekampioenen?

VOETBAL - De achtste speelronde staat op het programma voor de zondagamateurs en dat betekent dat er in veel klassen vandaag een beslissing valt in de strijd om de eerste periodetitel.

VKW heeft de beste papieren in de 1e klasse F, al is ook Emmen nog in de race en in mindere mate ook FVC, SVBO en SWZ Sneek.Ook Roden, Annen, Dwingeloo, Actief, HOC en Weiteveense Boys kunnen vandaag, sommigen met hulp van andere clubs, de periodetitel in de wacht slepen.Bekijk hieronder het complete programma van vandaag: