Muzieklijst Harry's Blues zondag 18 november 2018

Celso Salim is een Braziliaanse, singer-songwriter en gitarist, die na succesjaren in Brazilië zijn geluk is gaan zoeken in Amerika en zijn werkterrein verder is gaan uitbreiden en in 2014 in Los Angeles is neergestreken. In zijn kielzog is de eveneens uit Brazilië afkomstige zanger Rafael Cury meegekomen. Zijn nieuwste album ‘Mama’s Hometown’ is geproduceerd door Mike Hightower en Salim zelf. Het is hun eerste volledig in Amerika opgenomen album met zijn Amerikaanse band.





Het heet dan wel de Celso Salim Band, en een beetje luisteraar verwacht een hoofdrol voor de gitaar maar de piano speelt ook een hoofdrol op deze cd. Elk nummer kent een piano bijdrage, maar wat je toch bijblijft, is het gitaarspel van Celso. In elk nummer is het weer anders qua toonzetting. Alle nummers zitten mooi in elkaar gestoken met inventief gitaarspel en is smaakvol opgevuld met hier een mondharmonica, daar een piano, of wat Hammond, en sterk zangwerk.