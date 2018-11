Deel dit artikel:













Hond bijt schapen Witterveld in Assen dood Meerdere schapen raakten gewond (foto: Persbureau Meter)

Een hond heeft gisteravond de schaapskudde van Marsdijk aangevallen. Dat gebeurde bij Landschapsbeheer Het Witterveld aan de Witterweg in Assen.

De hond wist meerdere schapen te pakken te krijgen. Twee schapen zijn doodgebeten en meerdere dieren zijn gewond geraakt.



'Niet aangelijnd'

De eigenaar van de hond zou de viervoeter onaangelijnd uit hebben gelaten, toen plotseling de hond ervandoor ging. De hond rende naar de schaapskudde toe en wist enkele schapen flink te pakken. De schapen braken door de afzetting heen en renden vervolgens de Witterweg op. Een omwonende, die de schapen op de weg zag lopen, heeft vervolgens hulp ingeschakeld.



De schapen die werden toegetakeld zijn drachtig. Op 4 december zouden deze moeten lammeren. Ze begrazen in de zomer het natuurgebied de Landjes bij Marsdijk.



Vakantie

De beheerders van Het Witterveld waren gisteravond niet thuis. Ze waren in Limburg, maar zijn teruggekeerd nadat buren ze hadden gebeld. Een dierenarts is geïnformeerd en gaat de dieren onderzoeken. De kudde bestaat uit meer dan 300 schapen.