De boys uit Zwartemeer verslaan de boys uit Weiteveen Zwartemeerse Boys mag ingooien tegen de boys uit Weiteveen (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Zwartemeerste Boys behaalde vanmiddag een 2-1 overwinning op Weiteveense Boys. Door de overwinning behoudt de ploeg van trainer Hendrikus Mulder kans op de eerste periodetitel in de 5e klasse E.

Geschreven door René Posthuma

Beide ploegen hadden vooraf nog kans om de eerste periode te winnen. Weiteveen moest winnen en was ook nog eens afhankelijk van Alteveer. De ploeg uit Zwartemeer had alles nog in eigen hand, maar dan moest de ploeg niet alleen van Weiteveense Boys winnen, maar ook het inhaalduel tegen Zandpol.



Jeffrey Mulderij

De boys uit Zwartemeer begonnen beter aan de wedstrijd, zonder dat het overwicht veel kansen opleverde. Na tien minuten gooide de thuisploeg de schroom van zich af en kwam de wedstrijd meer in evenwicht.



Toch kwamen de gasten op voorsprong. Aanvoerder Jeffrey Mulderij opende, met een geplaatst schot, de score. Voor rust werd er niet meer gescoord.



In een gelijk opgaand begin van de tweede helft kreeg de thuisclub een paar kansen op de gelijkmaker. Toch was het Mulderij die, met zijn tweede van de middag, de score verdubbelde. Eerst werd de aanvoerder in de zestien gevloerd, waarna Mulderij zelf de strafschop onberispelijk binnen schoot.



Twee keer rood

Na de 0-2 leek de wedstrijd gespeeld. Weiteveense Boys bleef knokken voor een beter resultaat en werd zes minuten voor tijd beloond. Uit de vijfde corner van de wedstrijd scoorde Thomas Immink de aansluitingstreffer (1-2). In een tumultueuze slotfase trok scheidsrechter Kamman twee keer rood. Weiteveense Boys spelers Twan Immink en Frank Steffens konden na een forse overtreding vroegtijdig de douche opzoeken.



Omdat ook Alteveer won moet Zwartemeerse Boys de inhaalwedstrijd tegen Zandpol met vier treffers verschil winnen om de eerste periodetitel in de wacht te slepen. De wedstrijd wordt op zondag 23 december ingehaald.